Audition de Piano Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre BIT MEHUN SUR YEVRE Catégories d’Évènement: Cher

Mehun-sur-Yèvre

Audition de Piano Mehun-sur-Yèvre, 11 mai 2023, Mehun-sur-Yèvre BIT MEHUN SUR YEVRE . Audition de Piano Espace Maurice Genevoix Mehun-sur-Yèvre Cher

2023-05-11 19:30:00 19:30:00 – 2023-05-11 Mehun-sur-Yèvre

Cher par les élèves du Master Class de piano par les élèves du Master Class de piano ©AD2T

Mehun-sur-Yèvre

dernière mise à jour : 2023-01-19 par BIT MEHUN SUR YEVRE

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Mehun-sur-Yèvre Autres Lieu Mehun-sur-Yèvre Adresse Espace Maurice Genevoix Mehun-sur-Yèvre Cher BIT MEHUN SUR YEVRE Ville Mehun-sur-Yèvre BIT MEHUN SUR YEVRE lieuville Mehun-sur-Yèvre Departement Cher

Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre BIT MEHUN SUR YEVRE Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mehun-sur-yevre-bit-mehun-sur-yevre/

Audition de Piano Mehun-sur-Yèvre 2023-05-11 was last modified: by Audition de Piano Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre 11 mai 2023 BIT MEHUN SUR YEVRE cher Espace Maurice Genevoix Mehun-sur-Yèvre Cher Mehun-sur-Yèvre

Mehun-sur-Yèvre BIT MEHUN SUR YEVRE Cher