Église Notre-Dame, le dimanche 19 décembre à 15:00 Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles et le respect des consignes sanitaires

La Mané et la classe d’orgue du conservatoire à rayonnement intercommunal de l’Agglo se retrouveront pour leur traditionnelle audition de Noël donnée au profit d’associations caritatives bragardes. Église Notre-Dame Rue Émile Giros, Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-19T15:00:00 2021-12-19T17:00:00

