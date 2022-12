Audition de Noël de l’Harmonie VOGESIA Ribeauvillé Ribeauvillé Ribeauvillé Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ribeauville

Audition de Noël de l'Harmonie VOGESIA 7 rue du temple Ribeauvillé Haut-Rhin

2022-12-18 17:00:00

Haut-Rhin Ribeauvillé 0 EUR A l’occasion de Noël, l’harmonie VOGESIA offre un concert exceptionnel au cœur du temple protestant de Ribeauvillé. Sous la baguette bien rodée de leur chef Pascal Lacom, les musiciens de la Vogésia partageront avec leur public un grand moment de musique, d’émotions, et de surprises ! +33 3 89 73 09 54 Ribeauvillé

