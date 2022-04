Audition de musique Drusenheim, 15 juin 2022, Drusenheim.

Audition de musique Drusenheim

2022-06-15 19:00:00 – 2022-06-15

Drusenheim 67410 Drusenheim

Les élèves de l’école de musique Alsatia et du Pôle Culturel de Drusenheim présenteront le fruit de leur travail lors de la grande audition de fin d’année : l’occasion pour les professeurs, parents d’élèves et amis de se rendre compte des progrès accomplis par l’École de Musique Alsatia de Drusenheim et Pôle Culture de Musique Alsatia de Drusenheim et Pôle Culture des jeunes musiciens.

+33 3 88 53 77 40

