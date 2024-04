Audition de l’Ecole de musique Morvan Sommets et Grands Lacs Lormes, lundi 8 avril 2024.

Marion Campay, chargée de direction, l’équipe enseignante et les élèves de l’Ecole de Musique et de Danse Morvan Sommets et Grands Lacs sont heureux de vous inviter à l’audition programmée le lundi 8 avril à 18h à la salle culturelle de Lormes. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 18:00:00

fin : 2024-04-08 20:00:00

Salle culturelle

Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

