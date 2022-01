Audition de la classe de musiques actuelles Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

Indre

Audition de la classe de musiques actuelles Argenton-sur-Creuse, 1 février 2022, Argenton-sur-Creuse. Audition de la classe de musiques actuelles 29 RUE VICTOR HUGO Argenton-sur-Creuse

2022-02-01 – 2022-02-01

Argenton-sur-Creuse Indre Argenton-sur-Creuse29 RUE VICTOR HUGO Indre Audition de la classe de musiques actuelles « Georges Brassens » par l’Ensemble Vocal des Jeunes Audition de la classe de musiques actuelles emmdsecretariat@gmail.com +33 2 54 01 11 57 Audition de la classe de musiques actuelles « Georges Brassens » par l’Ensemble Vocal des Jeunes 29 RUE VICTOR HUGO Argenton-sur-Creuse

dernière mise à jour : 2022-01-21 par OT Vallée de la Creuse

Détails Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse, Indre Autres Lieu Argenton-sur-Creuse Adresse 29 RUE VICTOR HUGO Ville Argenton-sur-Creuse lieuville 29 RUE VICTOR HUGO Argenton-sur-Creuse