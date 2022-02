Audition de Jean-Baptiste Lemoyne Assemblée nationale Paris Catégorie d’évènement: Paris

Audition de Jean-Baptiste Lemoyne Assemblée nationale, 8 février 2022, Paris. Audition de Jean-Baptiste Lemoyne

Assemblée nationale, le mardi 8 février à 16:30 Audition du ministre du tourisme et des PME sur ses actions en tant que ministre Assemblée nationale 126 rue de l’Université, 75007 Paris Paris Quartier des Invalides

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-08T16:30:00 2022-02-08T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Assemblée nationale Adresse 126 rue de l'Université, 75007 Paris Ville Paris lieuville Assemblée nationale Paris

Assemblée nationale Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Audition de Jean-Baptiste Lemoyne Assemblée nationale 2022-02-08 was last modified: by Audition de Jean-Baptiste Lemoyne Assemblée nationale Assemblée nationale 8 février 2022 Assemblée nationale Paris Paris

Paris