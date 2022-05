Audition de Formation musicale Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Audition de Formation musicale Pontarlier, 30 juin 2022, Pontarlier. Audition de Formation musicale Rue des Bernardines Parc Jeanine Dessay Pontarlier

2022-06-30 18:30:00 – 2022-06-30 20:00:00 Rue des Bernardines Parc Jeanine Dessay

Pontarlier Doubs EUR 0 0 Proposé par le conservatoire Elie Dupont.

Nous vous invitons à découvrir la formation musicale par l’écoute d’un ensemble d’élèves, autour d’un répertoire varié, choisi par un des professeurs du Conservatoire “Elie Dupont”. Proposé par le conservatoire Elie Dupont.

Nous vous invitons à découvrir la formation musicale par l’écoute d’un ensemble d’élèves, autour d’un répertoire varié, choisi par un des professeurs du Conservatoire “Elie Dupont”. Rue des Bernardines Parc Jeanine Dessay Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Rue des Bernardines Parc Jeanine Dessay Ville Pontarlier lieuville Rue des Bernardines Parc Jeanine Dessay Pontarlier Departement Doubs

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/

Audition de Formation musicale Pontarlier 2022-06-30 was last modified: by Audition de Formation musicale Pontarlier Pontarlier 30 juin 2022 Doubs Pontarlier

Pontarlier Doubs