Forbach Moselle Forbach Dans le cadre de ses actions de rayonnement sur l’ensemble du territoire, le Conservatoire communautaire de Musique et de Danse vous propose, en collaboration avec la Ville de Forbach, une audition de la classe de Flûte traversière de Monique Bruyère, Mercredi 6 avril 2022, 17h30, La Syna, avenue Saint-Rémy à Forbach. Entrée libre courrier@conservatoire-forbach.fr +33 3 87 85 04 37 http://www.agglo-forbach.fr/fr/le-conservatoire-de-musique-et-de-danse.html La syna Avenue Saint-Rémy Forbach

