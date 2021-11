Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Audition de classe de Guitares Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le samedi 22 juin 2019 à 14:00 Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-22T14:00:00 2019-06-22T15:00:00

