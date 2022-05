Audition-concert de l’école de musique Saint-Paul Saint-Paul Saint-PaulSaint-Paul Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Paul

Audition-concert de l’école de musique Saint-Paul Saint-Paul, 28 mai 2022, Saint-PaulSaint-Paul. Audition-concert de l’école de musique Saint-Paul Saint-Paul

2022-05-28 20:45:00 20:45:00 – 2022-05-28

Saint-Paul Haute-Vienne Saint-Paul Haute-Vienne Saint-Paul Rdv à partir de 20h45 à la salle des fêtes de l’Anguienne. Entrée libre. Rens. 05 55 09 39 26 L’école de musique de Noblat présente les musiques actuelles sont de retour pour une audition concert. Rdv à partir de 20h45 à la salle des fêtes de l’Anguienne. Entrée libre. Rens. 05 55 09 39 26 Saint-Paul Saint-Paul

dernière mise à jour : 2022-05-18 par OT de St Léonard de Noblat

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Paul Autres Lieu Saint-Paul Saint-Paul Adresse Ville Saint-PaulSaint-Paul lieuville Saint-Paul Saint-Paul Departement Haute-Vienne

Audition-concert de l’école de musique Saint-Paul Saint-Paul 2022-05-28 was last modified: by Audition-concert de l’école de musique Saint-Paul Saint-Paul Saint-Paul Saint-Paul 28 mai 2022 Haute-Vienne saint paul

Saint-PaulSaint-Paul Haute-Vienne