Audition classes de Piano Auditorium EMAS Grande-Synthe, samedi 13 avril 2024.

Audition classes de Piano Les classes de Piano en Audition Samedi 13 avril, 16h00 Auditorium EMAS Entrée Libre, Jauge 80 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T16:00:00+02:00 – 2024-04-13T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T16:00:00+02:00 – 2024-04-13T17:00:00+02:00

Les classes de Piano proposent un programme varié, pour cette audition regroupant les élèves des deux classes de l’Emas.

Nous vous attendons nombreux!

Auditorium EMAS 11 Avenue Dubedout 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « x.matthys@ville-grande-synthe.fr »}, {« type »: « email », « value »: « a.testa@ville-grande-synthe.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328216603 »}]

