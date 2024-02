AUDITION CLASSE DE VIOLON EGLISE DE SAINT SEURIN Saint-Seurin-sur-l’Isle, dimanche 7 avril 2024.

AUDITIONS DE L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE

Apprendre la musique c’est aussi jouer en public. Chaque année, les élèves de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse de Saint Seurin sur l’Isle s’adonnent à l’exercice exigeant des auditions. Ces représentations à caractère pédagogique, illustrent et concrétisent le travail et les progrès de chacun.

Seul ou en famille, venez découvrir ces prestations d’élèves et partager un agréable moment musical. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 15:00:00

fin : 2024-04-07 17:00:00

EGLISE DE SAINT SEURIN 1 rue Henri Barbusse

Saint-Seurin-sur-l’Isle 33660 Gironde Nouvelle-Aquitaine animations@stseurinsurlisle.com

L’événement AUDITION CLASSE DE VIOLON Saint-Seurin-sur-l’Isle a été mis à jour le 2024-02-23 par OTI du Libournais