Audition chorale Ecole Municipale de Musique et de Danse Fosses, mercredi 6 mars 2024.

Audition chorale Chorale des enfants Mercredi 6 mars, 16h00 Ecole Municipale de Musique et de Danse Ouvert à tous

Début : 2024-03-06T16:00:00+01:00 – 2024-03-06T17:30:00+01:00

Cette audition de la chorale des enfants est ouverte à tous. Venez découvrir le répertoire appris par les jeunes de l’EMMD.

Ecole Municipale de Musique et de Danse 1 place du 19 mars 1962 – 95470 Fosses Fosses 95470 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « emmd@mairiefosses.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0134473540 »}]

chorale enfant