Audition carillon de 60 cloches Dax Dax Catégories d’Évènement: Dax

Landes

Audition carillon de 60 cloches Dax, 9 février 2023, Dax . Audition carillon de 60 cloches 352 rue des Pèlerins Basilique de Buglose Dax Landes Basilique de Buglose 352 rue des Pèlerins

2023-02-09 15:30:00 – 2023-02-09

Basilique de Buglose 352 rue des Pèlerins

Dax

Landes Présentation, démonstration et audition du dernier mécanisme Maisonnave en activité à travers le monde. Présentation, démonstration et audition du dernier mécanisme Maisonnave en activité à travers le monde. +33 6 13 69 06 32 oitt grand dax

Basilique de Buglose 352 rue des Pèlerins Dax

dernière mise à jour : 2022-12-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Dax Landes Basilique de Buglose 352 rue des Pèlerins Ville Dax lieuville Basilique de Buglose 352 rue des Pèlerins Dax Departement Landes

Dax Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

Audition carillon de 60 cloches Dax 2023-02-09 was last modified: by Audition carillon de 60 cloches Dax Dax 9 février 2023 352 rue des Pèlerins Basilique de Buglose Dax Landes Dax Landes

Dax Landes