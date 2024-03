Audition Batterie et Percussions Auditorium Vernon, samedi 6 avril 2024.

Grande audition des élèves de batterie et percussion de l’école de Saint-Marcel et des conservatoire de Vernon et Gaillon.

Entrée gratuite

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-06

Auditorium 10 rue Charles Joseph Ricquier

Vernon 27200 Eure Normandie

