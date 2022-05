Audition Bannalec Bannalec Catégories d’évènement: 29380

Bannalec

Audition Bannalec, 4 juin 2022, Bannalec. Audition Tangram, médiathèque de Bannalec Passage Auguste Brizeux Bannalec

2022-06-04 – 2022-06-04 Tangram, médiathèque de Bannalec Passage Auguste Brizeux

Bannalec 29380 Les élèves de l’Espace Musique (l’école de musique de Bannalec) sont heureux de venir proposer à la médiathèque un petit panel varié de reprises et de compositions, où voix et instruments se mêleront pour le plaisir du public présent. Venez nombreux! mediatheque@bannalec.fr +33 2 98 35 40 50 Les élèves de l’Espace Musique (l’école de musique de Bannalec) sont heureux de venir proposer à la médiathèque un petit panel varié de reprises et de compositions, où voix et instruments se mêleront pour le plaisir du public présent. Venez nombreux! Tangram, médiathèque de Bannalec Passage Auguste Brizeux Bannalec

dernière mise à jour : 2022-05-28 par

Détails Catégories d’évènement: 29380, Bannalec Autres Lieu Bannalec Adresse Tangram, médiathèque de Bannalec Passage Auguste Brizeux Ville Bannalec lieuville Tangram, médiathèque de Bannalec Passage Auguste Brizeux Bannalec Departement 29380

Bannalec Bannalec 29380 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bannalec/

Audition Bannalec 2022-06-04 was last modified: by Audition Bannalec Bannalec 4 juin 2022 29380 Bannalec

Bannalec 29380