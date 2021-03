Rive-de-Gier CyberEspace de Rive de Gier Loire, Rive-de-Gier Audiovisuel: incrustation fond vert CyberEspace de Rive de Gier Rive-de-Gier Catégories d’évènement: Loire

Rive-de-Gier

Audiovisuel: incrustation fond vert CyberEspace de Rive de Gier, 6 mars 2021-6 mars 2021, Rive-de-Gier. Audiovisuel: incrustation fond vert

CyberEspace de Rive de Gier, le samedi 6 mars à 10:30

Tu rêve d’être un élève de Poudlard ou maître Jedi ?

Viens t’incruster dans les scènes mythiques de film grâce à la magie du fond vert ! **L’accès à cette animation est sur inscription et gratuite**

**Elle aura lieu le samedi 6 mars de 10h30 à 12h30.** À partir de 10 ans, 6 places disponibles.

Le port du masque est obligatoire. **Inscriptions et renseignements :** Tél : 04.77.83.07.59 Au Cyberespace : Square Marcel Paul, Rive de Gier Source: [http://cyberespace.rivedegier.fr/2021/03/02/audiovisuel-6-mars-incrustation-fond-vert/](http://cyberespace.rivedegier.fr/2021/03/02/audiovisuel-6-mars-incrustation-fond-vert/)

