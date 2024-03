Audioguides gratuits au Château de Versailles Château de Versailles Versailles, mercredi 20 mars 2024.

Audioguides gratuits au Château de Versailles
Semaine des métiers du tourisme
Mercredi 20 mars, 09h00
Château de Versailles

Du 18 mars au 31 mars 2024, les audioguides du Château de Versailles sont mis à disposition de façon gratuite pour les jeunes de moins de 26 ans résidant en France (dans la limite des stocks disponibles) !

Pour profiter au mieux de la visite et en apprendre plus sur le Château, écoutez les commentaires audio du parcours de visite, disponibles en 13 langues, ainsi que des contenus sur les expositions en cours.

Vous pourrez retirer votre audioguide au comptoir prévu à cet effet, au vestibule du pavillon Dufour, tous les jours à l’ouverture du château et 30 minutes avant la dernière admission, soit 16h30.

Château de Versailles
Place d'Armes
78000 Versailles, France

