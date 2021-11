AUDIOGRAPHIE DE LA MULTITUDE – RODOLPHE ALEXIS, CÉDRIC YVINEC Le Mans, 30 janvier 2022, Le Mans.

AUDIOGRAPHIE DE LA MULTITUDE – RODOLPHE ALEXIS, CÉDRIC YVINEC EVE – Scène universitaire Avenue René Laënnec Le Mans

2022-01-30 18:00:00 – 2022-01-30 20:00:00 EVE – Scène universitaire Avenue René Laënnec

Le Mans Sarthe

Dans le cadre de Le Mans Sonore, l’Ecole Supérieure d’Art et de Design présente

« Audiographie de la Multitude » est un projet de recherche-création de l’artiste et preneur de son Rodolphe Alexis en collaboration avec le peuple Paiter Surui et son territoire amazonien, la Terre Indigène du Sept Septembre, dans l’État du Rondônia. Il interroge la potentialité du sonore et de l’écoute, comme tentative poétique de dialogue et d’exploration de liens interhumains et interespe`ces, avec l’éclairage de l’anthropologue Cédric Yvinec (EHESS/CNRS). »

Face a` l’appauvrissement de nos sensibilités dans une fragmentation des corps et des savoirs, quels dispositifs attentionnels peuvent résister et tenter de rendre compte des réciprocités, des entrelacements et des attachements entre les singularités multiples qui peuplent le monde ?

