Audioblast#10 exhibition – Transmission retransmission AP33 – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Audioblast#10 exhibition – Transmission retransmission AP33 – La Fabrique Ile de Nantes, 19 février 2022, Nantes. 2022-02-19 Plateforme intermédia du 5 février au 6 mars 2022 :du vendredi au dimanche de 14h30 à 18h30Vernissage le samedi 5 février à 18h30

Horaire : 14:30 18:30

Gratuit : oui Plateforme intermédia du 5 février au 6 mars 2022 :du vendredi au dimanche de 14h30 à 18h30Vernissage le samedi 5 février à 18h30 Pour cette nouvelle exposition audioblast, le groupe de recherche archisonie propose de travailler des formes d’architecture émetteur et récepteur. Par la construction d’architecture mémorielle (vision parcellaire de structure architecturale), le groupe reconstruit la ville à travers l’écoute des ondes radios à ondes courtes (1 à 6 MHz) pour y transmettre des pièces sonores d’artistes utilisant la radio dans leur créations. Avec : RODRIGO ROMERO FLORES, ALIX DESAUBLIAUX & MARIE MUZERELLE, SYLVAIN SOULKAYE, WOLFGANG SPAHN, ELAWIATR, CHELIDON FRAME AP33 – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

http://apo33.org/ plateforme@apo33.org 0251894716 http://apo33.org

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu AP33 - La Fabrique Ile de Nantes Adresse 6 Bd Léon Bureau - La Fabrique Ile de Nantes Ville Nantes lieuville AP33 - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

AP33 - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Audioblast#10 exhibition – Transmission retransmission AP33 – La Fabrique Ile de Nantes 2022-02-19 was last modified: by Audioblast#10 exhibition – Transmission retransmission AP33 – La Fabrique Ile de Nantes AP33 - La Fabrique Ile de Nantes 19 février 2022 AP33 - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique