Audio Folks – Festival de la création radiophonique Nouveau Studio Théâtre, 8 mai 2022, Nantes.

2022-05-08

Horaire : 15:00 20:00

Gratuit : oui Entrée libre sauf concert “Carnet de route” à 20h30 le samedi 7 mai 2022 (5 €) Réservations : resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com / 02 51 86 13 06

Audio Folks est un mini-festival organisé par Biche prod autour des liens entre les récits et le monde de l’audio, avec des créations sonores immersives et des performances live. En partenariat avec Jet fm qui assurera le flux sonore et le fil radiophonique diffusé en direct sur le 91.2 fm. Samedi 7 mai 2022 :18h00 – KINGSLAND, Sophie Merceron – Lecture radiophonique (45mn)Un terrain vague. En bordure d’une ville. C’est ici que vit Miëshka. Avec sa mère. Dans une caravane. Miëshka a des cernes bleues, et sa jambe gauche semble suivre difficilement celle de droite. C’est que Miëshka a été mordu par un animal. Et puis, il y a l’usine, aussi. Toute proche. 19h00 – AIRSTREAM, Biche prod – Fiction audio / Diffusion en 7.1 dans le noir (1h)Quand Lucie a disparu, Saùl a fui le monde des hommes. Il est venu se réfugier au milieu des canyons, dans une caravane Airstream, avec son iguane. Toujours à la même heure, en soirée, il allume sa radio sur les ondes courtes. C’est là qu’il les entend parfois. Des voix de son passé. Qui se refusent à passer tout à fait du côté des défunts. 20h30 – CARNET DE ROUTE – Vincent Dupas et Manuel Adnot – concertDeux guitaristes pour un carnet de voyage musical et contemplatif au travers des grands espaces du Midwest américain. Un projet initié par le Pannonica. Dimanche 8 mai 2022 :15h00 – Diffusion des premières pièces reçues dans le cadre des “24h de la création radiophonique” organisées par Jet Fm 91.2. 16h30 – LE BRASIER SHELLEY, de Ludovic Chavarot et Céline Ters – Film sonore / Diffusion en 7.1 dans le noir (1h)Trembler, luire un instant et disparaître. Avec les voix de Gaspard Ulliel, Marianne Faithfull, Warren Ellis et Lola Peploe. Tout public à partir de 8 ans

Nouveau Studio Théâtre adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com https://www.nouveaustudiotheatre.com