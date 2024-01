AUDIO #2 | Release Party Franky Gogo La Flèche d’Or Paris, 11 janvier 2024, Paris.

Le jeudi 11 janvier 2024

de 20h00 à 02h00

.Public adolescents adultes. payant

Billetterie DICE en ligne

L’occasion de célébrer la sortie de ‘FIST (Fight Back)’, premier album de Franky Gogo. Un album au titre volontairement provocateur, comme peut l’être l’artiste puisqu’iel veut proclamer haut et fort qu’être queer, ce n’est pas seulement se battre, c’est aussi être heureux.

OOO.AUDIO #2 : FRANKY GOGO + SUIJIN + PHILIBERT + TTRISTANA

Le 11 janvier, rendez-vous pour une deuxième soirée OOO Audio sous le signe de la fête et de la revendication !

Pour cette deuxième édition, Philibert ouvrira le bal : inspirée par l’imaginaire des années 2000, elle propose une version eurodance et acidulée du titre ‘Bad News’ de Franky Gogo, avec des lignes mélodiques acérées qui séduiront les amateur.ices de vitesse.

Suijin interprétera ensuite son projet ‘LA RAISON’ sorti en septembre, où la jeune sorcière prouve toute la sensibilité de sa plume autotunée, entre de doux arpèges de piano, des synthés futuristes et des basses distordues.

Franky Gogo prendra ensuite le relai pour célébrer et s’exalter de la sortie de son album. Innovateur de la scène PC Music et Trap Folk, iel mêle berceuses et sonorités électroniques pour créer des morceaux puis des concerts habités par la météorite de la passion.

Pour clore cette deuxième soirée OOO Audio, Ttristana nous délectera d’un set telle une spécialiste de l’hybridation, voguant avec aisance entre rave et club music sans se soucier des standards.

La Flèche d’Or 102b rue de Bagnolet 75020 Paris

