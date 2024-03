« Audierne singulier » , exposition d’art singulier La Galerie Audierne, jeudi 16 mai 2024.

Efka et ses invités, Danielle Le Bricquir, Alain Le Bot et Eva Perhirin, se revendiquent de l’art brut et singulier et sont majoritairement autodidactes. Ce qui les rassemble, c’est l’aspect singulièrement onirique de leurs peintures. Le vernissage du jeudi 16 mai à 18h sera l’occasion de les rencontrer. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 15:00:00

fin : 2024-05-29 19:00:00

La Galerie 25 rue Victor Hugo

Audierne 29770 Finistère Bretagne lagalerie29@gmail.com

