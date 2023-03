Atelier Parents-enfants de relaxation et improvisatiion théâtrale Audierne Catégories d’Évènement: Audierne

Finistère . Ateliers de relaxation et d’improvisation théâtrale Parent-Enfant Cet atelier en duo Parent-Enfant invite à un moment privilégié avec votre enfant où vous partagerez des moments de relaxation ainsi que des jeux créatifs, imaginatifs, empruntés au Théâtre. Dans la bonne humeur et les rires, de petits jeux en duo permettront de créer une petite bulle de bien-être pour une ouverture vers l’Autre, les Autres. Vous pourrez aisément prolonger les bienfaits de ces moments de bonheur partagés en réutilisant ces petits exercices dans la vie de tous les jours. Pendant l’atelier, 1 parent accompagne 1 enfant. Le parent présent participe également à l’activité.

Petits groupes pour favoriser le bien-être de chacun. Prochaines dates:

Mercredi 19 avril

Samedi 22 avril 10h00 – 11h00 enfants de 3 à 6 ans

contact@lesateliersdesophie.fr +33 6 66 03 03 57 http://www.lesateliersdesophie.com/

