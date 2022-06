Audierne autour livre Audierne, 10 juillet 2022, Audierne.

Audierne autour livre Salle polyvalente d’esquibien Esquibien Audierne

2022-07-10 – 2022-07-10 Salle polyvalente d’esquibien Esquibien

Audierne 29770

Plus de 30 auteur(e)s en dédicaces. Livres jeunesses, romans, histoires, poésies, natures, policiers.

De nombreuses animations dont » la chaine du livre par Christine Le Dérout » – « Plantes, druidismes et symboles par Pascal LAMOUR » et salles Georges Madec 3 rencontres autour de -l’oeuvre de Jeanne Nabert »

-avec Christian Niemiecc et Ludovic Manchette Alabama 1963 & America[s] »- autour d ‘Audierne Autrefois »

Quelques auteurs : Jean FAILLER – Daniel CARIO – Françoise LE MER – Cecile CORBEL -hervé BELLEC – Marie Sizun – Annick LE DOUGET-

La librairie Ar Vro fête ses 30 ans

Le dimanche 10 juillet à Audierne- entrée gratuite

arvrobretagne@orange.fr +33 2 98 70 11 19

