AUDIENS présente le FONDS DE PROFESSIONNALISATION et les AIDES SOCIALES à destination des professionnels du spectacle Bègles Bègles, jeudi 21 mars 2024.

AUDIENS présente le FONDS DE PROFESSIONNALISATION et les AIDES SOCIALES à destination des professionnels du spectacle Un webinaire présenté par Audiens sur le volet social et professionnel. Jeudi 21 mars, 10h00 Bègles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T10:00:00+01:00 – 2024-03-21T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-21T10:00:00+01:00 – 2024-03-21T12:00:00+01:00

Un webinaire présenté par Audiens sur le volet social et professionnel.

Représentations, tournées, intermittence… le rythme qu’impose le spectacle vivant et enregistré nécessite une organisation particulière. Afin de ne pas passer à côté de vos opportunités de carrière, des solutions existent : aide à la garde d’enfants, accompagnement de la maternité et des aidants familiaux ou encore aides sociales… Audiens accompagne les professionnels afin qu’ils puissent créer et entreprendre en toute sérénité.

WEBINAIRE

Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/239616

Réunion d’information Spectacle