Auderville, les chemins de la Liberté – Rando gourmande

Auderville, les chemins de la Liberté – Rando gourmande, 3 août 2022, . Auderville, les chemins de la Liberté – Rando gourmande

2022-08-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-03 Instants d'authenticité et de gourmandise sont à la clé des randos gourmandes. Le temps d'un après-midi, le guide vous mène à la rencontre "des gens du coin". Un producteur passionné, un artisan soucieux de transmettre son savoir-faire, un propriétaire ouvrant la porte d'un lieu insolite ou secret… Chaque randonnée contient son lot de surprises. Dernier temps fort de la journée : un moment de partage autour d'un goûter mettant à l'honneur les meilleurs produits locaux ! Lors de la Seconde Guerre Mondiale, le cap de la Hague était appelé « La presqu'île des radars ». Accompagnés de Rafaël Deroo, passionné de cette époque, nous évoquerons cette période de l'Histoire. Vous découvrirez sur le parcours une douzaine de grands sites de radars et batteries allemandes bien préservées.

