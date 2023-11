Théâtre « A quelle heure on ment » – Les imprévisibles Auderville La Hague, 24 novembre 2023, La Hague.

La Hague,Manche

Des comédiens répètent, tant bien que mal une pièce qu’ils joueront demain soir, pour la première fois. Ils ne sont pas prêts et rien ne se passe comme prévu : Sandra est témoin d’un cambriolage, Arthur est victime d’une arnaque, Jacques déprime et la police débarque !

Commence alors une enquête qui va déclencher une succession de mensonges ; quiproquos, rebondissements…

Forcément, toutes les conditions sont réunies pour que le fiasco soit au RDV le soir de la première.

Une comédie drôle et déjantée, reposant sur le principe du théâtre dans le théâtre cette pièce met en scène des amateurs qui peinent à monter leur spectacle avec toute la meilleure volonté du monde.

Réservation conseillée.

2023-11-24 20:30:00

Auderville Salle des fêtes

La Hague 50440 Manche Normandie



A group of actors are rehearsing a play they’ll be performing for the first time tomorrow night. They’re not ready and nothing goes according to plan: Sandra witnesses a burglary, Arthur is the victim of a scam, Jacques is depressed and the police turn up!

So begins an investigation that sets off a succession of lies, misunderstandings and twists and turns?

The conditions are ripe for a fiasco on opening night.

A funny, off-the-wall comedy based on the principle of theater within theater, this play features amateurs struggling to put on a show, even with the best will in the world.

Reservations recommended

Un grupo de actores ensaya una obra que estrenarán mañana por la noche. No están preparados y nada sale según lo previsto: Sandra presencia un robo, Arthur es víctima de una estafa, Jacques está deprimido y llega la policía

Así comienza una investigación que desencadena una sucesión de mentiras, malentendidos y vueltas de tuerca..

Se dan todas las condiciones para que el estreno sea un fiasco.

Esta divertida comedia, basada en el principio del teatro dentro del teatro, presenta a unos aficionados que luchan por montar su propio espectáculo, con toda la buena voluntad del mundo.

Reserva recomendada

Eine Gruppe von Schauspielern probt so gut es geht ein Stück, das sie morgen Abend zum ersten Mal aufführen werden. Sandra wird Zeugin eines Einbruchs, Arthur wird Opfer eines Betrugs, Jacques ist deprimiert und die Polizei taucht auf

Die Ermittlungen beginnen und führen zu einer Reihe von Lügen, Missverständnissen und überraschenden Wendungen

Natürlich sind alle Bedingungen erfüllt, um am Abend der Premiere ein Fiasko zu erleben.

Eine lustige und verrückte Komödie, die auf dem Prinzip des Theaters im Theater beruht.

Reservierung empfohlen

Mise à jour le 2023-11-11 par Office de Tourisme du Cotentin – La Hague