Initiation à la cueuillette des champignons, 30 octobre 2023, Audenge.

Accompagnés par Alexandre, le connaisseur du coin et animateur nature, on s’initie à la cueillette des champignons.

On découvre le patrimoine mycologique des forêts du Bassin et on apprend à distinguer les principales espèces comestibles de nos sous-bois.

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon.

2023-10-30 à ; fin : 2023-10-30 12:00:00. EUR.

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Accompanied by Alexandre, the connoisseur of the area and nature animator, we are initiated to the picking of mushrooms.

We discover the mycological heritage of the forests of the Basin and we learn to distinguish the main edible species of our undergrowth.

On reservation at the Tourist Office Coeur du Bassin d’Arcachon

Acompañados por Alexandre, conocedor local y guía de la naturaleza, aprenderemos a recoger setas.

Descubrirá el patrimonio micológico de los bosques de la Cuenca y aprenderá a distinguir las principales especies comestibles de nuestro sotobosque.

Previa reserva en la Oficina de Turismo Coeur du Bassin d’Arcachon

In Begleitung von Alexandre, dem Kenner der Gegend und Naturanimateur, wird man in das Pilzesammeln eingeführt.

Man entdeckt das mykologische Erbe der Wälder des Bassin und lernt, die wichtigsten essbaren Arten unseres Unterholzes zu unterscheiden.

Mit Reservierung beim Fremdenverkehrsamt « Coeur du Bassin d’Arcachon »

Mise à jour le 2023-03-10 par OT Coeur Bassin