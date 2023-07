Journées Eurpoéennes du Patrimoine : vive le parc Photovoltaïque Audenge, 17 septembre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Mise en service en novembre 2022 et inaugurée en janvier 2023, la nouvelle centrale solaire tourne définitivement la douloureuse page du Centre d’enfouissement technique (CET). Une nouvelle vie, beaucoup plus vertueuse que la précédente, a commencé il y a quelques mois quand le site est devenu le 2ème plus grand parc photovoltaïque sur terrain dégradé du département.

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, participez à une visite guidée de la Centrale Solaire le dimanche 17 septembre, toutes les heures à 14h, 15h et 16h.

Réservation des places au créneau souhaité à : manifestations@mairieaudenge.fr.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 17:00:00. EUR.

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Commissioned in November 2022 and inaugurated in January 2023, the new solar power plant definitively turns the painful page of the landfill site. A new life, much more virtuous than the previous one, began a few months ago when the site became the 2nd largest photovoltaic park on degraded land in the department.

On the occasion of the European Heritage Days, take part in a guided tour of the Centrale Solaire on Sunday September 17, every hour at 2, 3 and 4 pm.

To reserve your place, please contact: manifestations@mairieaudenge.fr

Puesta en servicio en noviembre de 2022 e inaugurada en enero de 2023, la nueva central solar pasa por fin la dolorosa página del vertedero. Una nueva vida, mucho más virtuosa que la anterior, comenzó hace unos meses cuando el emplazamiento se convirtió en el 2º mayor parque fotovoltaico sobre suelo degradado del departamento.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, participe en una visita guiada a la Central Solar el domingo 17 de septiembre, cada hora a las 14:00, 15:00 y 16:00.

Para reservar su plaza, póngase en contacto con: manifestations@mairieaudenge.fr

Das neue Solarkraftwerk, das im November 2022 in Betrieb genommen und im Januar 2023 eingeweiht wurde, schlägt endgültig die schmerzhafte Seite des Centre d’enfouissement technique (CET) auf. Ein neues Leben, das viel tugendhafter ist als das vorherige, begann vor einigen Monaten, als die Anlage zum zweitgrößten Photovoltaikpark auf degradiertem Gelände des Departements wurde.

Nehmen Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals am Sonntag, den 17. September, an einer Führung durch das Sonnenkraftwerk teil, die stündlich um 14, 15 und 16 Uhr stattfindet.

Reservieren Sie Plätze im gewünschten Zeitfenster unter: manifestations@mairieaudenge.fr

