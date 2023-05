La Friperie en fête Petite Friperie Solidaire du CCAS, 23 juin 2023, Audenge.

La Petite Friperie Solidaire inaugure ses nouveaux locaux au sein du CCAS, rue des Haras.

Nathalie Le Yondre, Maire d’Audenge, le Conseil municipal, les membres et bénévoles du CCAS vous donnent rendez-vous le vendredi 23 juin 2023 pour un après-midi festif.

– 14H : Portes ouvertes de la Petite Friperie Solidaire.

– 17H : Inauguration de la Petite Friperie Solidaire en présence de Jean-Luc Gleyze, Président du Département de la Gironde.

– 17H45 : Défilé de mode des clients avec les vêtements de la friperie

– 18H : verre de l’amitié

Évènement gratuit et ouvert à tous..

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 19:00:00. EUR.

Petite Friperie Solidaire du CCAS Rue des Haras

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



La Petite Friperie Solidaire inaugurates its new premises in the CCAS, rue des Haras.

Nathalie Le Yondre, Mayor of Audenge, the Municipal Council, members and volunteers of the CCAS invite you to a festive afternoon on Friday, June 23, 2023.

– 2:00 pm: Open house of the Little Solidarity Warehouse.

– 5:00 p.m.: Inauguration of the Petite Friperie Solidaire in the presence of Jean-Luc Gleyze, President of the Gironde Department.

– 17H45 : Fashion show of the customers with the clothes of the thrift shop

– 6:00 pm: friendship drink

The event is free and open to all.

La Petite Friperie Solidaire inaugura sus nuevos locales en la CCAS, rue des Haras.

Nathalie Le Yondre, alcaldesa de Audenge, el Consejo Municipal, los miembros y voluntarios de la CCAS le invitan a una tarde festiva el viernes 23 de junio de 2023.

– 14.00 h: Jornada de puertas abiertas en la Petite Friperie Solidaire.

– 17.00 h: Inauguración de la Petite Friperie Solidaire en presencia de Jean-Luc Gleyze, Presidente del Departamento de Gironda.

– 17h45: Desfile de moda de los clientes con la ropa de la tienda de segunda mano

– 18H : copa amistosa

El acto es gratuito y abierto a todos.

Die Petite Friperie Solidaire weiht ihre neuen Räumlichkeiten im CCAS in der Rue des Haras ein.

Nathalie Le Yondre, Bürgermeisterin von Audenge, der Gemeinderat, die Mitglieder und Freiwilligen des CCAS laden Sie am Freitag, den 23. Juni 2023, zu einem festlichen Nachmittag ein.

– 14H: Tag der offenen Tür der Petite Friperie Solidaire.

– 17H: Einweihung der Petite Friperie Solidaire in Anwesenheit von Jean-Luc Gleyze, Präsident des Departements Gironde.

– 17H45: Modenschau der Kunden mit Kleidung aus der Secondhand-Boutique

– 18H: Umtrunk mit Freunden

Die Veranstaltung ist kostenlos und für alle offen.

Mise à jour le 2023-05-12 par OT Coeur Bassin