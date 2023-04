Fête mondiale du jeu 17 Allée Ernest de Boissière, 2 juin 2023, Audenge.

23ème édition de la fête mondiale du jeux, pour tous et toutes. Gratuit.

Vendredi 2 juin – de 19h30 à 22h : soirée jeux de plateau

Samedi 3 juin – de 10h à 18h : jeux de plateaux, jeux du monde, grands jeux en bois, énigmes et enquêtes.

Espace 0/6 ans

Buvette sur place..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 22:00:00. EUR.

17 Allée Ernest de Boissière Ludothèque

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



23rd edition of the world game festival, for everyone. Free of charge.

Friday, June 2 – from 7:30 pm to 10 pm: board games evening

Saturday June 3 – from 10am to 6pm: board games, world games, large wooden games, puzzles and investigations.

Space 0/6 years old

Refreshments on site.

23ª edición del World Game Festival, para todos. Entrada gratuita.

Viernes 2 de junio – de 19.30 a 22.00 h: velada de juegos de mesa

Sábado 3 de junio – de 10.00 a 18.00 h: juegos de mesa, juegos del mundo, grandes juegos de madera, rompecabezas e investigaciones.

Espacio 0/6 años

Refrescos in situ.

23. Ausgabe des weltweiten Spielefestes für alle und alles. Die Teilnahme ist kostenlos.

Freitag, 2. Juni – von 19.30 bis 22 Uhr: Abend mit Brettspielen

Samstag, 3. Juni – von 10 bis 18 Uhr: Brettspiele, Weltspiele, große Holzspiele, Rätsel und Untersuchungen.

Bereich für 0- bis 6-Jährige

Erfrischungsgetränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-19 par OT Coeur Bassin