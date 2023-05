Cérémonie de la bénédiction des marins Port d’Audenge, 21 mai 2023, Audenge.

Cérémonie de la bénédiction des marins au Port d’Audenge.

Durant toute la journée du dimanche 21 mai, de nombreuses animations vous attendent :

– 10H15 : Procession de l’Église vers le port

– 11H : Messe au port

– 12H30 : Vin d’honneur offert par la municipalité et animation musicale proposée par l’orchestre d’André Rambaud

– 16H : Préparation et démonstration des chiens sauveteurs

– 17H : Rassemblement des bateaux et dépot de gerbes en mer, le tout en musique avec la compagnie Méli Mélodie.

2023-05-21 à ; fin : 2023-05-21 . EUR.

Port d’Audenge Rue du Port

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Ceremony of the blessing of the sailors at the Port of Audenge.

During all the day of Sunday, May 21st, many animations await you:

– 10H15 : Procession from the Church to the port

– 11H : Mass at the port

– 12H30 : Wine of honor offered by the municipality and musical animation proposed by the orchestra of André Rambaud

– 16H : Preparation and demonstration of the rescue dogs

– 17H : Gathering of the boats and laying of wreaths at sea, with music by the company Méli Mélodie

Ceremonia de bendición de los marineros en el Puerto de Audenge.

Durante toda la jornada del domingo 21 de mayo, le esperan numerosas animaciones:

– 10h15 : Procesión de la Iglesia al puerto

– 11H : Misa en el puerto

– 12H30 : Vino de honor ofrecido por el municipio y animación musical propuesta por la orquesta André Rambaud

– 16H : Preparación y demostración de los perros de rescate

– 17H : Reunión de los barcos y colocación de coronas de flores en el mar, con música de la compañía Méli Mélodie

Segnungszeremonie der Seeleute im Hafen von Audenge.

Den ganzen Tag über erwarten Sie am Sonntag, den 21. Mai, zahlreiche Veranstaltungen:

– 10H15 : Prozession von der Kirche zum Hafen

– 11H : Messe im Hafen

– 12H30 : Von der Gemeinde angebotener Ehrenwein und musikalische Unterhaltung durch das Orchester von André Rambaud

– 16H: Vorbereitung und Vorführung der Rettungshunde

– 17H : Versammlung der Boote und Kranzniederlegung auf dem Meer, musikalische Begleitung durch das Ensemble Méli Mélodie

Mise à jour le 2023-05-11 par OT Coeur Bassin