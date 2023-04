Atelier Pitchouns 17 Allée Ernest de Boissière, 25 avril 2023, Audenge.

L’association « La Ludothèque d’Audenge » vous propose des ateliers « découvertes sensorielles » réservés au 0-3 ans, le mardi 25 avril à la ludothèque.

Deux créneaux sont proposés : de 10h30 à 11h et de 11h15 à 11h45

Sur inscription au 05 57 05 36 27.

2023-04-25 à ; fin : 2023-04-25 11:45:00. .

17 Allée Ernest de Boissière Ludothèque

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The association » La Ludothèque d’Audenge » proposes you workshops » sensorial discoveries » reserved to the 0-3 years old, on Tuesday, April 25th at the toy library.

Two slots are proposed: from 10:30 am to 11 am and from 11:15 am to 11:45 am

On registration at 05 57 05 36 27

La asociación « La Ludothèque d’Audenge » propone talleres de « descubrimiento sensorial » para niños de 0 a 3 años el martes 25 de abril en la ludoteca.

Se proponen dos horarios: de 10:30 a 11:00 y de 11:15 a 11:45

Previa inscripción en el 05 57 05 36 27

Der Verein « La Ludothèque d’Audenge » bietet am Dienstag, den 25. April in der Ludothek Workshops zu « sensorischen Entdeckungen » für Kinder von 0 bis 3 Jahren an.

Es werden zwei Zeitfenster angeboten: von 10:30 bis 11:00 Uhr und von 11:15 bis 11:45 Uhr

Nach Anmeldung unter 05 57 05 36 27

Mise à jour le 2023-04-14 par OT Coeur Bassin