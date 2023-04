Poisson vole, 18 avril 2023, Audenge.

Après une introduction sur le vent, fabrication d’un poisson qui peut voler ! Dans une cabane traditionnelle du port, les enfants créent et mettent en forme un cerf-volant avec outils et matériel adaptés. On va ensuite tester son cerf-volant sur la plage de Graveyron

Enfants de 5 à 12 ans

Sur réservation auprès de l’Office de tourisme Coeur du Bassin.

2023-04-18 à ; fin : 2023-04-18 12:00:00. .

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



After an introduction to wind, make a fish that can fly! In a traditional hut in the harbor, the children create and shape a kite with adapted tools and material. We will then test our kite on the beach of Graveyron

Children from 5 to 12 years old

On reservation at the Tourist Office Coeur du Bassin

Tras una introducción al viento, ¡haz un pez que pueda volar! En una cabaña portuaria tradicional, los niños crearán y darán forma a una cometa con las herramientas y materiales adecuados. Después, probarán su cometa en la playa de Graveyron

Niños de 5 a 12 años

Con reserva previa en la Oficina de Turismo de Coeur du Bassin

Nach einer Einführung über den Wind, Herstellung eines Fisches, der fliegen kann! In einer traditionellen Hütte am Hafen entwerfen und formen die Kinder mit geeigneten Werkzeugen und Materialien einen Drachen. Anschließend wird der Drachen am Strand von Graveyron getestet

Kinder von 5 bis 12 Jahren

Mit Reservierung beim Fremdenverkehrsamt Coeur du Bassin

Mise à jour le 2023-03-09 par OT Coeur Bassin