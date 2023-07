Balade au crépuscule et observation du ciel nocturne Audenge Audenge, 7 août 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Sur les Domaines de Certes et Graveyron : accompagnement par un guide naturaliste du Département : introduction » à la vie nocturne » : histoire du site depuis le 18ème siècle jusqu’à nos jours s. Après cette petite promenade, une observation du ciel nocturne sera proposée par l’association Bételgeuse, sous la houlette des passionnée de l’Association et grâce à leurs télescopes et lunettes. En cas de mauvaises conditions météorologiques, l’observation sera reportée. A partir de 7 ans.

Réservation Office de tourisme Cœur du Bassin.

2023-08-07 fin : 2023-08-07 00:00:00. .

Audenge

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the Domaines de Certes and Graveyron: accompanied by a naturalist guide of the Department: introduction « to the night life »: history of the site since the 18th century until today. After this short walk, an observation of the night sky will be proposed by the Betelgeuse association, under the leadership of the association’s enthusiasts and with their telescopes and glasses. In case of bad weather conditions, the observation will be postponed. From 7 years old.

Reservation Heart of the Basin Tourist Office

En las fincas de Certes y Graveyron: acompañados por un guía naturalista del Département: introducción a la « vida nocturna »: historia del lugar desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Tras este breve paseo, la Asociación de Bételgeuse estará a su disposición para observar el cielo nocturno con sus telescopios y prismáticos. En caso de mal tiempo, la observación se pospondrá. Para niños a partir de 7 años.

Reservas Oficina de Turismo de Cœur du Bassin

Auf den Domaines de Certes und Graveyron: Begleitung durch einen Naturführer des Departements: Einführung in das Nachtleben: Geschichte des Ortes vom 18. Nach diesem kleinen Spaziergang bietet der Verein Bételgeuse eine Beobachtung des Nachthimmels an, die von passionierten Mitgliedern des Vereins mit Teleskopen und Fernrohren geleitet wird. Bei schlechten Wetterbedingungen wird die Beobachtung verschoben. Ab 7 Jahren.

Reservierung Office de tourisme C?ur du Bassin

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Coeur Bassin