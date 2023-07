Atelier fabrication carte du ciel tournante Audenge Audenge, 7 août 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Atelier-création d’une carte du ciel tournante pour les enfants. Grâce à un diaporama et sous la houlette de passionnés d’astronomie, les enfants construiront une carte du ciel qui leur permettra d’observer les constellations du ciel nocturne. A partir de 7 ans.

Sur inscription Office de tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon.

2023-08-07 fin : 2023-08-07 12:00:00. .

Audenge

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Workshop-creation of a rotating sky map for children. With the help of a slide show and under the guidance of astronomy enthusiasts, children will build a sky map that will allow them to observe the constellations of the night sky. From 7 years old.

On registration Tourist Office Coeur du Bassin d’Arcachon

Taller de creación de un mapa giratorio del cielo para niños. Mediante una proyección de diapositivas y bajo la guía de aficionados a la astronomía, los niños construirán un mapa del cielo que les permitirá observar las constelaciones del cielo nocturno. A partir de 7 años.

Inscripción obligatoria Oficina de Turismo de Coeur du Bassin d’Arcachon

Workshop zur Erstellung einer drehbaren Himmelskarte für Kinder. Mithilfe einer Diashow und unter Anleitung von Astronomiebegeisterten bauen die Kinder eine Himmelskarte, mit der sie die Sternbilder des Nachthimmels beobachten können. Ab 7 Jahren.

Nach Anmeldung Office de tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon

