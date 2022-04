Audenge à vélo Audenge, 8 mai 2022, Audenge.

Audenge à vélo Association Prisme 17 Rue des Acacias Audenge

2022-05-08 10:00:00 – 2022-05-08 Association Prisme 17 Rue des Acacias

Audenge Gironde Audenge

EUR L’association Prisme organise une journée consacrée à la pratique du vélo. Les bénévoles de l’association vous proposent de venir partager leur expériences et leurs outils pour entretenir ou réparer vos montures. Plusieurs animations ludiques et culturelles vous seront proposées à La Maison des Acacias à Audenge. Plus d’infos sur FB @AssoPrisme

L’association Prisme organise une journée consacrée à la pratique du vélo. Les bénévoles de l’association vous proposent de venir partager leur expériences et leurs outils pour entretenir ou réparer vos montures. Plusieurs animations ludiques et culturelles vous seront proposées à La Maison des Acacias à Audenge. Plus d’infos sur FB @AssoPrisme

L’association Prisme organise une journée consacrée à la pratique du vélo. Les bénévoles de l’association vous proposent de venir partager leur expériences et leurs outils pour entretenir ou réparer vos montures. Plusieurs animations ludiques et culturelles vous seront proposées à La Maison des Acacias à Audenge. Plus d’infos sur FB @AssoPrisme

Association Prisme

Association Prisme 17 Rue des Acacias Audenge

dernière mise à jour : 2022-04-27 par