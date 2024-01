Journée Pokemon Rue du Barrasqui Audenge, samedi 9 mars 2024.

Journée Pokemon Rue du Barrasqui Audenge Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 09:30:00

fin : 2024-03-09 23:00:00

Venez découvrir la culture manga en famille avec la Journée Manga pokémon organisée a l’association le Ranch du Bonheur

Une journée en immersion au pays du manga avec des animations et ateliers…mais aussi des tournois et des démonstrations !

Animations gratuites pour toute la famille !

Renseignements : leranchdubonheur.net

Rue du Barrasqui Le Ranch du Bonheur

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine leranchdubonheur@gmail.com



L’événement Journée Pokemon Audenge a été mis à jour le 2024-01-05 par OT Coeur Bassin