Domaine de Certes et Graveyron Aménager son espace en faveur de la faune sauvage LPO Audenge, mercredi 28 février 2024.

Domaine de Certes et Graveyron Aménager son espace en faveur de la faune sauvage LPO Audenge Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 10:00:00

fin : 2024-02-28 12:00:00

Votre jardin peut devenir un véritable havre de paix propice à la vie sauvage. Nous vous livrons à travers des animations dédiées, quelques astuces et bonnes pratiques pour accueillir et protéger nos amis des jardins.

Sur réservation uniquement.

Enfant à partir de 6 ans.

Gratuit.

Contact LPO 05 56 91 33 81

LPO 47 Avenue de Certes

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



