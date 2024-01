Domaine de Certes et Graveyron exposition sur l’eau Domaine de Certes Audenge, samedi 3 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 10:00:00

fin : 2024-06-30 17:00:00

Le Domaine de Certes et Graveyron à Audenge accueille une exposition sur l’eau du 3 février 2024 au 30 juin 2024. Cette exposition, originaire du muséum de Toulouse, aborde les thèmes de l’eau et la vie, de l’eau et l’Homme ainsi que de l’eau et la société sur une surface d’environ 200m2.

Cette molécule toute simple est riche d’innombrables propriétés qui en font le rouage central de la vie sur Terre et peut-être aussi ailleurs. Le Domaine de Certes et Graveyron vous invite à suivre le parcours surprenant de l’eau. Un voyage passionnant au fil de l’eau…

L’exposition sera ponctuée de plusieurs temps forts tels que la journée mondiale de l’eau en mars et des risques, submersions et inondations en juin.

Salles Gilles Boeuf, Domaine de Certes et Graveyron à Audenge

À retrouver du 3 février 2024 au 30 juin 2024, tous les jours de 10h à 17h.

Accès ouvert à tous, sans réservation, gratuit.

Domaine de Certes Avenue de Certes

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



L’événement Domaine de Certes et Graveyron exposition sur l’eau Audenge a été mis à jour le 2024-01-22 par OT Coeur Bassin