Stage de danse Bachata Salle des fêtes Audenge, dimanche 28 janvier 2024.

Stage de danse Bachata Salle des fêtes Audenge Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 11:00:00

fin : 2024-01-28 12:00:00

L’association Pour le Plaisir de la Danse vous propose un stage de danse de bachata le dimanche 28 janvier et le dimanche 10 mars en salle des fêtes de la Mairie.

Deux créneaux disponibles :

– Niveau débutant de 10h à 11h

– Niveau intermédiaire de 11h à 12h

Entrée : 5€

Renseignements et inscription : 06 30 57 81 25

L’association Pour le Plaisir de la Danse vous propose un stage de danse de bachata le dimanche 28 janvier et le dimanche 10 mars en salle des fêtes de la Mairie.

Deux créneaux disponibles :

– Niveau débutant de 10h à 11h

– Niveau intermédiaire de 11h à 12h

Entrée : 5€

Renseignements et inscription : 06 30 57 81 25

EUR.

Salle des fêtes 24 Allée Ernest de Boissière

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



L’événement Stage de danse Bachata Audenge a été mis à jour le 2024-01-15 par OT Coeur Bassin