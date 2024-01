Exposition Cabane Bleue Rue du Port Audenge, samedi 27 janvier 2024.

Exposition Cabane Bleue Rue du Port Audenge Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27

fin : 2024-01-28

Venez rencontrer les artistes Sandrine SAUTOUR, sculptrice fil de fer, Véronique BALESTE, peintre et Valérie DUPOUY, artiste textile, le week-end du 27 et 28 janvier à la Cabane Bleue d’Audenge.

Venez admirer leurs créations et échanger avec elles.

Entrée libre, ouvert à tous.

Venez rencontrer les artistes Sandrine SAUTOUR, sculptrice fil de fer, Véronique BALESTE, peintre et Valérie DUPOUY, artiste textile, le week-end du 27 et 28 janvier à la Cabane Bleue d’Audenge.

Venez admirer leurs créations et échanger avec elles.

Entrée libre, ouvert à tous.

.

Rue du Port Cabane Bleue aux Artistes

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



L’événement Exposition Cabane Bleue Audenge a été mis à jour le 2024-01-15 par OT Coeur Bassin