Aude Lener A vif LE MELO D’AMELIE, 26 avril 2023, PARIS.

Aude Lener A vif LE MELO D’AMELIE. Un spectacle à la date du 2023-04-26 à 20:45 (2023-03-08 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

LE MELO D’AMELIE présente ce spectacle Seule en scène, Aude Lener ne l’est pas dans ce spectacle follement libre, un regard « à vif » sur la folie qui nous entoure.Fiction, réalité ou grande folie, Aude Lener nous embarque dans son univers hors du commun où se croisent autant de personnages que de situations absurdes. »Je suis une femme qui se pose des questions existentielles et plein d’autres questions sans existence mais qui méritent qu’on se les pose. Tel un feu d’artifice, sans savoir d’où ça vient et où ça nous mènera, je vous emmène dans un récit intime sans filtre, drôle et incisif… À VIF.”Mise en scène: Nicolas Goergen / Roland OsmanTexte : Aude LenerLes : 01/03/23 – 08/03/23 – 15/03/23 – 22/03/23 – 29/03/23 à 20h45 Aude Lener A vif

Votre billet est ici

LE MELO D’AMELIE PARIS 4 rue Marie Stuart Paris

LE MELO D’AMELIE présente ce spectacle

Seule en scène, Aude Lener ne l’est pas dans ce spectacle follement libre, un regard « à vif » sur la folie qui nous entoure. Fiction, réalité ou grande folie, Aude Lener nous embarque dans son univers hors du commun où se croisent autant de personnages que de situations absurdes. « Je suis une femme qui se pose des questions existentielles et plein d’autres questions sans existence mais qui méritent qu’on se les pose. Tel un feu d’artifice, sans savoir d’où ça vient et où ça nous mènera, je vous emmène dans un récit intime sans filtre, drôle et incisif… À VIF.” Mise en scène: Nicolas Goergen / Roland Osman

Texte : Aude Lener

Les : 01/03/23 – 08/03/23 – 15/03/23 – 22/03/23 – 29/03/23 à 20h45

.28.6 EUR28.6.

Votre billet est ici