Aude 6 12 EUR Exceptionnel, l’embrasement de notre cité médiévale avec une vue panoramique sur le feu d’artifice du 14 juillet… au pied de notre caveau, au Domaine Lycée Charlemagne avec de multiples animations, Aude aux vins avec une dizaine de vignerons présents pour une grande dégustation, food truck, bandas, DJ, buvette avec la bière de la Ciutat…

Entrée Parking Lycée Charlemagne. RESERVATION OBLIGATOIRE. expl.carcassonne@educagri.fr +33 6 74 63 39 10 Carcassonne

