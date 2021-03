Toulouse diffusion numérique - Conseil départemental Toulouse Audacieuses, ces femmes qui font l’histoire diffusion numérique – Conseil départemental Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Invisibles ou oubliées, les femmes dans l’Histoire ont trop longtemps été reléguées au second plan. Qu’elles se nomment Jane Dieulafoy, Marguerite Dilhan, Marie-Louise Dissart, Françoise D’Eaubonne, Marguerite Canal ou

Marthe Condat, qu’elles soient archéologue, avocate, résistante, auteure engagée, médecin agrégée ou cheffe d’orchestre, ces femmes n’ont pas hésité à s’affranchir des codes et conventions de l’époque pour offrir au monde leur talent et leur combat. Dans cette série de portraits numériques, 6 femmes inspirantes et audacieuses, Haut-Garonnaises de naissance ou d’adoption, sont mises à l’honneur. Derrière leur visage se cache une histoire : leur histoire, riche et

singulière. Venez découvrir ou retrouver, ces femmes audacieuses qui ont

fait l’Histoire, pour que leur mémoire réveille la pionnière qui sommeille en vous.

