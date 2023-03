Aucune Idée Maison du Peuple, 22 mars 2023, Belfort .

Aucune Idée

1 Place de la Résistance Maison du Peuple Belfort 90000 Maison du Peuple 1 Place de la Résistance

2023-03-22 – 2023-03-22

Maison du Peuple 1 Place de la Résistance

Belfort

90000

Qu’est-ce que partage le metteur en sce`ne suisse Christoph Marthaler avec l’acteur d’origine e´cossaise Graham F. Valentine ? Une complicite´ estudiantine, une inclinaison certaine pour le chant et la musique, un grand nombre de spectacles et un gou^t prononce´ pour l’irre´ve´rence e´le´gante, sans doute. Les voila` rejoints par un autre complice de longue date, le joueur de viole de gambe Martin Zeller, pour un spectacle au titre bien tranché : Aucune ide´e.

Autant vous le dire de suite, Aucune ide´e n’est pas un manifeste ou une provocation, mais un art poe´tique ou un art de vivre, une manière gaie et tendre d’habiter le temps. Les comédiens-chanteurs s’engagent dans une exploration décalée consacrée aux lacunes, leurs variantes, leurs symptômes, et ce dans toutes les langues et tous les domaines. Une philosophie pratique, porte´e par l’humour et la musique, typiques du style de Christoph Marthaler, a` l’usage d’un monde confus et incertain en instance de se re´inventer. Un bijou de spectacle à ne surtout pas rater : 2 représentations pour vous à Belfort.

Maison du Peuple 1 Place de la Résistance Belfort

dernière mise à jour : 2023-02-21 par