Le mardi 22 novembre 2022

CinéChèques et CCU acceptés Rendez-vous au Louxor le 22 novembre à 20h pour voir Aucun Ours de Jafar Panahi, Prix Spécial du Jury à la Mostra de Venise 2022. Cette séance est présentée par Anne Devauchelle, présidente de l’association l’Usage du Monde au 21e siècle et par Asal Bagheri, universitaire, spécialiste du cinéma iranien. Séance en partenariat avec l’Usage du Monde. Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en scène est témoin d’une histoire d’amour tandis qu’il en filme une autre. La tradition et la politique auront-elles raison des deux ? Jafar Panahi est emprisonné en Iran depuis le 11 juillet dernier. En août il envoie une lettre ouverte à la Mostra de Venise, lettre co-signée par son confrère Mohammad Rasoulof, lui-même détenu depuis le 6 juillet : « Nous sommes des cinéastes. Nous faisons partie du cinéma indépendant iranien. Pour nous, vivre c’est créer. Nous créons des œuvres qui ne sont pas des commandes, c’est pourquoi ceux qui sont au pouvoir nous voient comme des criminels. Le cinéma indépendant reflète son époque. Il s’inspire de la société. Et il ne peut y être indifférent. L’histoire du cinéma iranien témoigne de la présence constante et active de réalisateurs indépendants qui ont lutté pour repousser la censure et garantir la survie de cet art. Pendant que certains se voient interdire de tourner des films, d’autres sont contraints à l’exil ou réduits à l’isolement. Et pourtant, l’espoir de créer à nouveau est notre raison d’être. Peu importe où, quand et dans quelles circonstances, un cinéaste indépendant crée ou pense à la création. Nous sommes des cinéastes indépendants. » AVANT-PREMIÈRE

AUCUN OURS

De Jafar Panahi

Avec Jafar Panahi, Mina Kavani, Vahid Mobasheri

IRAN I 2022 I 1H47 I VOSTF

Séance en partenariat avec l’Usage du Monde.

Cinéma Le Louxor 170, boulevard Magenta 75010 Paris

