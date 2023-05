Fête de la St Félix AUCUN, 4 août 2023, Aucun.

Vendredi 4 à 21h église groupe VOX ITANI Libre participation

Samedi 5 à 14h concours de pétanque en doublettes

19h Apéritif avec animation

20h30 repas salle des fétes sur réservation

Dimanche 6 à 10h30 messe.

2023-08-04 à ; fin : 2023-08-06 . EUR.

AUCUN Salle des Fêtes

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Friday 4 at 21h church group VOX ITANI Free participation

Saturday 5 at 2pm petanque competition in doublets

19h Aperitif with animation

8:30 pm meal in the hall of the fétes on reservation

Sunday 6 at 10h30 mass

Viernes 4 a las 21h iglesia grupo VOX ITANI Participación libre

Sábado 5 a las 14h competición de petanca en dobles

19.00 h Aperitivo animado

20.30 h Comida en la Sala de las Artes (reserva obligatoria)

Domingo 6 a las 10h30 misa

Freitag 4 um 21 Uhr Kirche Gruppe VOX ITANI Freie Teilnahme

Samstag 5. um 14 Uhr Petanque-Wettbewerb in Doubletten

19 Uhr Aperitif mit Animation

20.30 Uhr Abendessen Salle des fétes (Reservierung erforderlich)

Sonntag 6. um 10.30 Uhr Messe

Mise à jour le 2023-04-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65